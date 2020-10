Pelosi e Mnuchin conversam por telefone, em meio a negociações de pacote fiscal

Vice-chefe de gabinete da presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, Drew Hammill afirmou no Twitter que ela e o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, conversaram nesta segunda-feira, 5, por "aproximadamente uma hora" por telefone. O contato é feito em meio às negociações entre lideranças da oposição democrata e do governo por um novo pacote de estímulos fiscais.



Hammill disse que há a intenção de trocar um documento hoje, "em preparação para outro telefonema amanhã", sem dar mais detalhes sobre o andamento do diálogo sobre estímulos.