Comunicado do Business Wire :IDEMIA

No contexto de uma transformação do setor bancário rápida, a IDEMIA, líder global em identidade aumentada, apoia FinTechs e neobancos com o lançamento do Fintech Accelerator Card Program global. Este novo programa permite um processo rápido desde a integração do titular do cartão - até a sua emissão.

A liderança da IDEMIA na fabricação de cartões, como o parceiro número 1 na emissão de cartões FinTech global, é baseada em uma sólida experiência de uma equipe FinTech global dedicada e uma rede de 30 Centros de Serviços em 26 países ao redor do mundo. As FinTechs podem alavancar a capacidade e know-how da IDEMIA para permitir a emissão de cartões no mercado em qualquer lugar do mundo.

A IDEMIA construiu, ao longo dos anos, a maior rede mundial de centros de personalização projetados para otimizar a capacidade de resposta e a proximidade com o titular do cartão para tempos de entrega rápidos. Todos os 30 Centros de Serviços são suportados por um Sistema de Personalização Comum (CPS) que permite que os desenvolvimentos de perfis de cartões sejam transferidos de forma instantânea e segura e reutilizados em qualquer um deles, ajudando Fintechs com aspiração global a se expandirem rapidamente. Além do CPS, todos os sites da IDEMIA estão interconectados através do Hub IDEMIA com uma conexão a quase todos os processadores de cartão locais e globais e provedores de BaaS para que os serviços e soluções possam ser replicados, estendidos, compartilhados e otimizados com segurança em todo o mundo.

O IDEMIA FinTech Accelerator CardProgram se beneficia de equipes FinTech locais, regionais e globais dedicadas que são treinadas para ajudar a criar um produto de cartão que garantirá que as FinTechs possam diferenciar totalmente seus produtos no mercado. Antes de fabricar os cartões, as necessidades de várias partes interessadas dentro da organização da FinTech são levadas em consideração para garantir um início ideal da jornada de emissão do cartão. A IDEMIA fornece conselhos sobre como usar soluções inovadoras para ajudar FinTechs a se diferenciarem ainda mais, como soluções de embalagem de cartão, cartões de metal, cartões biométricos (F.CODE), cartões com um código de segurança dinâmico (CÓDIGO DE MOVIMENTO) e cartões reciclados (GREENPAY) da IDEMIA.

Com ativos digitais da IDEMIA, os clientes serão capazes de combinar o cartão físico com serviços digitais. O FinTech Accelerator Card Program não só fornece um processo perfeito para o lançamento de cartão bem-sucedido, mas também serviços digitais adicionais, como prova de identidade móvel para o embarque do cliente e IDEMIA Card Connect, uma forma de ativar um cartão ou fornecer autenticação segura ao cliente tocando no cartão sem contato no telefone. Os ativos digitais da IDEMIA, também podem permitir que as FinTechs enriqueçam seus aplicativos de banco móvel com novos recursos de pagamento por meio de cartões digitais, reinventando a jornada do cliente para pagamentos por proximidade e remotos.

"Reconhecemos que o mundo FinTech precisa de soluções inovadoras e para se mover rapidamente. Nosso Accelerator Card Program faz exatamente isso e garante que possamos ajudar os processadores, provedores de BaaS e clientes FinTech a colocarem seus produtos no mercado o mais rápido possível e expandir globalmente, sem a necessidade de iniciar um novo projeto em cada país"Stuart Yaxley | vice-presidente sênior de contas globais e FinTechs para instituições financeiras na IDEMIA

"O programa acelerador de cartão FinTech da IDEMIA e Hub têm sido alavancas estratégicas na criação de uma interface avançada e facilitação de negócios para todos os nossos clientes fintech globais existentes e futuros, incluindo o fornecimento de uma ampla variedade de soluções valiosas, como cartões de metal, cartões de plástico reciclado e soluções digitais. A equipe de FinTech da IDEMIA é extremamente experiente no seu setor e, com nosso alcance global combinado, nossa parceria é uma força poderosa, pois apoiamos as jornadas de crescimento internacional de nossos clientes. Além disso, sua equipe de entrega de serviço global certificou-se de que a interface que configuramos com eles seja projetada para funcionar com todas as necessidades e expectativas de nossos clientes."Neil Harris | Diretor comercial do Grupo GPS - Global Processing Servicess.

"Nós, da OneCard, decidimos reimaginar os cartões de crédito e lançamos um cartão de crédito Mobile First Metal. Precisávamos de um parceiro que tivesse a mesma filosofia e perspectiva de inovação e primeiro consumidor. A equipe de FinTech da IDEMIA, foi a nossa parceira preferida para criar o impressionante Metal OneCard 16 g. Sua oferta personalizada de Metal Card ajudou a diferenciar o OneCard. A IDEMIA tem sido capaz de entregar o produto para nós nestes tempos desafiadores também."Vibhav Hathi, Cofundador e CMO da OneCard

Sobre a IDEMIA

