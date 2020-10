Comunicado do Business Wire :The NAGA Group AG

O NAGA GROUP (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7), provedor da rede social para investimentos NAGA.com, registrou outro trimestre recorde para 2020, com vendas de até EUR 7,1 milhões (3º trimestre de 2019: EUR 1,17 milhões) e um forte EBITDA de EUR 1,9 milhões (3º trimestre 2019: - EUR 1,04 milhões), com base em valores preliminares. Com cerca de 40.000 novas contas (terceiro trimestre de 2019: 7.100), a base de usuários cresceu 70% em relação aos trimestres anteriores, enquanto o volume de negociação mensal no terceiro trimestre de 2020 aumentou 22%, bem acima de 33 bilhões em comparação com o segundo trimestre. (T3 2019: EUR 13 bilhões) impulsionado por um número recorde. de 1,6 milhão de transações com dinheiro real (terceiro trimestre de 2019: 947.000).

"Estamos felizes com o terceiro trimestre. Especialmente em função da sazonalidade e da menor atividade do cliente durante o verão, mais uma vez mostramos que nossa estratégia de crescimento compensa e é sustentável. Além disso, entregamos um índice de EBITDA muito sólido, apesar do aumento das despesas de crescimento. Dado o crescimento de nossa base de usuários ativos, também conseguimos melhorar nossa experiência de plataforma e processos internos significativamente para garantir maior escalabilidade. Olhando para todas as nossas métricas, agora está claro que a NAGA pode crescer mesmo sem o "efeito COVID", afirma o CEO da NAGA, Benjamin Bilski.

A empresa também relata o lançamento de multi-webinars digitais inéditos por meio do provedor de streaming "Zoom". No dia 30 de setembro, a NAGA organizou o "Alpha-Event" que recebeu 1.500 alunos de 16 países, principalmente da região da África e do Sudeste Asiático, que se conectaram simultaneamente. O evento foi apresentado pelo educador de renome mundial Andreas Thalassinos que se juntou a NAGA recentemente. Dado o seu sucesso e o novo estúdio de TV digital interno da NAGA, o "Evento de Trading Alpha" será seguido a partir de agora por workshops digitais regulares e outros eventos no futuro para oferecer educação de alta qualidade para iniciantes em trading.

"Pessoalmente, estou extremamente orgulhoso de nosso novo conceito educacional totalmente digital. Considerando os tempos em que vivemos, é realmente incrível ver mais de 1.000 pessoas conectadas em tempo real, interagindo e aprendendo sobre os mercados financeiros juntas. Esses treinamentos digitais são especialmente apreciados por nossos clientes do Sudeste Asiático e da África. Na verdade, as pessoas em todo o mundo procuram conteúdo educacional de alta qualidade que pode ser consumido em casa e apresentado em um formato interativo. Junto com nosso Diretor de Educação, Andreas Thalassinos, estabelecemos a referência para a educação do mercado financeiro de última geração. Isso resultará em um crescimento de usuários mais global para a NAGA e capacita nossa visão para nos tornarmos não apenas uma comunidade global de investimentos, mas também um provedor inovador de educação financeira digital", comentou Benjamin Bilski. Os destaques do vídeo do "NAGA Alpha Webinar" podem ser encontrados aqui: https://naga.com/alpha-trading-webinar

Além disso, NAGA anuncia o lançamento oficial de seu desafiante aplicativo bancário o "NAGA PAY". No dia 15 de novembro, o NAGA Pay estará disponível no Google e Apple Appstore. O novo aplicativo de pagamentos da NAGA recebeu milhares de pré-registros e será um catalisador de crescimento significativo para a plataforma FinTech da NAGA. O pré-registro ainda está disponível em naga.com/pay.

Dado o seu forte crescimento em 2020, o lançamento de várias iniciativas e as perspectivas de abrir os mercados de crescimento da Austrália e da África do Sul, ao mesmo tempo que vê números muito promissores de seus negócios na China e no Sudeste Asiático, a NAGA está bem preparada para o atual quarto trimestre e com os olhos em 2021.

"A principal justificativa após o primeiro trimestre foi ampliar nossa base de clientes, investir na exposição de nossa marca e configurar a empresa para escalabilidade. Temos muitas iniciativas promissoras em andamento, como a abertura do mercado na Austrália e na África do Sul, vemos um negócio em crescimento na China e acabamos de receber mais de 50 novos talentos em nossa sede para apoiar a excelência operacional em todos os departamentos. Conforme mencionado em nossa Assembleia Geral Anual na semana passada: a NAGA tem sua melhor situação de fluxo de caixa, os maiores volumes médios mensais e o maior número de usuários ativos (em setembro de 2020) desde o início. Para os próximos trimestres, precisamos investir na exposição da marca, marketing e aumentar nossa equipe para oferecer uma experiência comercial de classe mundial, garantindo a estabilidade operacional. Estamos felizes em deixar os alardes do passado para trás e levar esta empresa para seu próximo estágio, não apenas em termos de receita, mas também de avaliação", concluiu Bilski.

Sobre a NAGA

A NAGA é uma empresa inovadora de tecnologia financeira (fintech) que desenvolveu um sistema financeiro socialmente aprimorado e que cria uma experiência unificada e contínua entre finanças e investimentos pessoais. Sua plataforma proprietária oferece vários produtos que vão desde o comércio, investimento e criptomoedas até um Mastercard físico e recursos de investimento social, como um Feed, um Messenger e um Auto-Copy. A NAGA é uma solução completa, sinérgica, acessível e inclusiva, que oferece uma maneira melhor de negociar, investir, conectar, ganhar, adquirir e pagar, tanto em fiat quanto em criptografia.

Language: Inglês Company: The NAGA Group AG Hohe Bleichen 12 20354 Hamburgo Alemanha E-mail: info@naga.com Internet: www.naga.com ISIN: DE000A161NR7

Nome: Benjamin Bilski Tel: +49 (0)40 5247 79153 Email: ben@naga.com, ingo.janssen@ubj.de

