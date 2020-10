Três corpos foram encontrados nesta segunda-feira (5) no sudeste da França, anunciaram as autoridades regionais, elevando a sete o saldo das enchentes que devastaram na sexta-feira cidades da região francesa e do noroeste da Itália.

O balanço na noite de domingo era de duas mortes no lado francês e duas no lado italiano.

Cerca de 20 pessoas continuam desaparecidas em ambos os lados da fronteira após a tempestade que causou torrentes que inundaram ruas e casas e isolaram várias populações.