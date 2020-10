Comunicado do Business Wire :The Latin Recording Academy

A Academia Latina da Gravação? anunciou que a artista plástica porto-riquenha Sofía Maldonado foi selecionada para ser a artista oficial da 21.a Entrega Anual do Latin GRAMMY®. O trabalho de Maldonado será apresentado com destaque em materiais de marketing colaterais antes e durante a 21.a Entrega Anual do Latin GRAMMY, que será transmitida ao vivo pela Rede Univision, no dia 19 de novembro, das 20h às 23h, do horário da costa leste dos EUA.

"A arte de Maldonado é poderosa e cheia de cores efervescentes que lembram a ilha onde ela nasceu. Sua arte reconhece a resiliência em meio a momentos de desespero ao mesmo tempo em que celebra e fortalece as comunidades latinas", disse Gabriel Abaroa Jr., presidente/CEO da Academia Latina da Gravação. "Juntos, esses componentes refletem os elementos da música latina que nos unem durante em momentos alegres, mas também nos difíceis."

No trabalho artístico criado especialmente para a 21.a Entrega Anual do Latin GRAMMY, Maldonado retrata, por meio de cores vibrantes, a importância de aproveitar a vida mesmo em tempos difíceis. Ajustando-se a um mundo ainda mais virtual, a arte oficial será, em sua maioria, apresentada digitalmente. Incluindo o icônico gramofone que simboliza a excelência na música, a arte desse ano também inclui o contorno de uma árvore tropical; um yagrumo, que simboliza o renascimento. O yagrumo é nativo de Porto Rico e, depois de um furacão, é a primeira árvore a reaparecer. Além disso, em Porto Rico, o yagrumo é usado para criar instrumentos musicais como o tiple e o quatro porto-riquenho, um instrumento de cordas tradicional menor que um violão, porém maior que um bandolim.

Aclamada pintora e muralista da velha San Juan, Porto Rico, Maldonado graduou-se no Pratt Institute de Brooklyn, Nova York e na Escola de Artes Visuais de San Juan. Ela apresentou seu trabalho em exposições individuais e coletivas em galerias, museus e espaços públicos em todo o mundo, incluindo mostras importantes, como a Whitney Biennial, o Museu de Arte Latino-Americana e o Art Basel. O estilo característico de Maldonado é reconhecido por sua paleta caribenha e raízes no muralismo (ou arte muralista). Ela desconstrói formas orgânicas para explorar campos de cores em seu trabalho.

"É uma honra ser a primeira artista porto-riquenha a colaborar com uma organização e um show de premiação tão icônicos, especialmente durante um momento em que precisamos fortalecer e trazer alegria para nossas comunidades. Minha arte sempre esteve em diálogo com meu contexto e, durante os últimos meses, vivendo na pandemia e vendo a resiliência de nossa comunidade latina, me inspirei para criar essa peça que continuará a inspirar meu trabalho no futuro", disse Maldonado.

SOBRE A ACADEMIA LATINA DA GRAVAÇÃO:

A Academia Latina da Gravação é uma organização internacional sem fins lucrativos dedicada a desenvolver, celebrar, homenagear e elevar a música latina e seus criadores. Estabelecida como autoridade global em música latina, a organização, baseada em afiliações compostas por profissionais da música, produz a Entrega Anual do Latin GRAMMY, A Noite Mais Importante da Música Latina, que homenageia a excelência nas artes e ciências da gravação, além de oferecer programas educacionais e de extensão para a comunidade musical por meio de sua Fundação Cultural Latin GRAMMY®. Para obter mais informações, visite LatinGRAMMY.com.

SOBRE SOFIA MALDONADO:

Sofía Maldonado-Suárez é uma artista porto-riquenha de ascendência cubana. Ela tem dedicado sua carreira à transformação de espaços abandonados, construindo uma experiência poética de abstrações coloridas em edifícios desabitados. As caminhadas urbanas de Maldonado inspiraram o desejo de usar cores para impactar o meio ambiente e envolver a comunidade por meio de workshopse iniciativas versáteis de engajamento comunitário. A artista também tem uma prática de atelier dinâmica como pintora e ilustradora digital. Colaborações com músicos e subculturas underground são parte integrante de sua prática artística e estética. Ela representa a energia feminina em seus contornos expressivos e desenhos com temas sensuais que desafiam mitos culturais e construções sociais. Ao longo de sua carreira, as ilustrações de feminilidade de Maldonado têm sido desafiadoras e apresentam o prazer associado à experiência feminina em detalhes. Maldonado é bacharel (BFA) pela Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Porto Rico e tem mestrado (MFA) pelo Pratt Institute, em Brooklyn, Nova York.

