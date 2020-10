Presidentes dos EUA mortos, ou gravemente doentes, durante o mandato

O anúncio de que o presidente Donald Trump tem covid-19 provocou uma onda expansiva nos Estados Unidos. Ele está, porém, longe de ser o primeiro presidente do país a sofrer uma doença grave durante seu mandato.

Confira abaixo uma relação dos casos de chefes de Estado americanos que ficaram doentes, ou faleceram, ao longo de seu governo.

- A pneumonia de George Washington -

Em 1790, o primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, contraiu uma gripe que rapidamente se transformou em pneumonia, colocando em risco o destino da jovem nação.

As ruas próximas à residência presidencial, posteriormente instalada em Nova York, capital de 1785 a 1790, foram bloqueadas para o trânsito e cobertas de feno para abafar o barulho e facilitar o descanso do líder, lembra o jornal "The Washington Post". Apesar disso, ele sobreviveu.

Com o mandato mais curto da história dos Estados Unidos, 32 dias, William Henry Harrison também sofreu de pneumonia em 1841. Ele não resistiu e se tornou o primeiro presidente a morrer durante seu mandato.

- O tumor secreto de Cleveland -

Em 1893, poucos meses após o início de seu segundo mandato, o presidente Grover Cleveland participou de uma operação digna de um filme de espionagem para esconder seu câncer do público em geral.

O chefe de Estado fingiu ir pescar durante quatro dias no mar quando, na verdade, estavam removendo o tumor.

Em um iate flutuando na costa de Nova York, cirurgiões removeram tecido canceroso, cinco dentes e parte de sua mandíbula.

O presidente tentou não deixar Wall Street entrar em pânico, no momento em os Estados Unidos atravessavam uma grave crise econômica. Escondeu as sequelas de sua operação sob seu grande bigode.

- Wilson e a gripe espanhola -

Antes de Donald Trump, Woodrow Wilson foi infectado com um vírus mortal que também causou uma pandemia: a gripe espanhola. O presidente americano foi infectado em Paris, em abril de 1919, enquanto negociava o Tratado de Versalhes que encerrou a Primeira Guerra Mundial.

Com tosse, febre, fadiga e confusão mental, Woodrow Wilson estava "gravemente doente", de acordo com notas confidenciais de seu médico.

Sua administração procurou esconder sua saúde por todos os meios, atribuindo sua doença ao excesso de trabalho e a um simples resfriado, devido à chuva parisiense.

- Assassinatos em série -

Na capital, os americanos podem visitar a Casa Peterson, onde Abraham Lincoln morreu após ser baleado na cabeça em 1865 no Teatro Ford.

Ao todo, quatro presidentes americanos foram assassinados durante sua gestão - todos baleados.

James Garfield levou dois tiros nas costas, em 1881, e morreu dois meses depois de uma infecção relacionada aos ferimentos.

William McKinley foi morto a tiros por um anarquista em 1901, e John F. Kennedy, em 1963, enquanto desfilava por Dallas em uma limousine conversível aberta.

- Indigestão fatal -

Em 1850, Zachary Taylor participou de uma cerimônia de inauguração do Monumento a Washington. Comeu cerejas, maçãs e amoras: tudo acompanhado de uma grande quantidade de água e de leite gelado.

Uma hora depois, Taylor sofreu cólicas violentas, relata o historiador e biógrafo Holman Hamilton.

Ele morreu poucos dias depois, sem determinar o motivo exato de sua morte, apesar de os cientistas terem rejeitado a tese do envenenamento.

- Ataques cardíacos -

Dwight Eisenhower sofreu um derrame no meio de uma reunião na Casa Branca em 1957, que o deixou parcialmente afásico.

Um ataque cardíaco matou o 29º presidente dos Estados Unidos, Warren Harding, em 1923, enquanto uma hemorragia cerebral massiva condenou Franklin D. Roosevelt, em 1945.

Depois de lutar contra a gripe espanhola, o presidente Wilson sofreu um derrame alguns meses depois, em outubro de 1919. Mais uma vez, a lei do sigilo prevaleceu, e sua esposa Edith manteve o poder nas sombras até o fim de seu mandato, em 1921, quando ele veio a falecer.