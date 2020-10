Dezenas de casas destruídas por incêndio na Nova Zelândia

Um incêndio destruiu dezenas de residências na Nova Zelândia, anunciaram as autoridades nesta segunda-feira, noite de domingo (4) no Brasil. As fontes consideram "um milagre" que ninguém tenha ficado ferido quando "um muro laranja" caiu sobre um povoado isolado da Ilha Sul.

O incêndio começou em uma floresta situada nas montanhas neste domingo de manhã e, atiçado por fortes ventos, propagou-se ao povoado de Lake Ohau, obrigado a seus moradores a fugir para sobreviver.

Cinquenta estruturas foram destruídas e a situação continuava "tensa" na segunda-feira, sobretudo pelos fortes ventos. Onze helicópteros e nove equipes dos bombeiros tentam conter as chamas, informou a corporação.

"A verdade é que um pequeno milagre que ninguém tenha ficado ferido", avaliou o prefeito do distrito de Waitaki, Gary Kircher.

"Falei com um homem que se levantou para poder ver seu cão (que latia) ao amanhecer, abriu a porta e viu este muro laranja", acrescentou.

Os incêndios são relativamente frequentes na Ilha Sul nesta época do ano, mas este é incomum por seu tamanho e intensidade.