Reino Unido supera os 500.000 casos do novo coronavírus

O Reino Unido, o país mais castigado da Europa pela pandemia do novo coronavírus, superou neste domingo (4) os 500.000 casos positivos de covid-19.

Em seu último boletim, publicado esta noite, os serviços sanitários britânicos contabilizaram 22.961 casos nas últimas 24 horas, 10.000 a mais do que a véspera, com 12.872.

A cifra já era maior do que as do restante da semana, situadas entre 6.000 e 7.000 novos casos por dia, em média.

As autoridades informaram no sábado que os números muito altos se devem a um problema técnico - atualmente resolvido -, que atrasou a publicação de casos entre 24 de setembro e 1º de outubro.

Estes serão adicionados progressivamente nos próximos informes, o que segundo os especialistas interfere na tendência dos novos contágios diários.

O Reino Unido soma 502.978 contagiados de covid-19 desde o início da pandemia, informaram os serviços de saúde britânicos.

Com a esperança de evitar um novo confinamento, o governo intensifica as ações locais para tentar conter a propagação do novo coronavírus, que já matou mais de 42.350 pessoas (incluindo 33 nas últimas 24 horas), o maior balanço da Europa.

O primeiro-ministro Boris Johnson advertiu no domingo, durante entrevista à BBC, que o inverno no hemisfério norte será "duro" e haverá "meses agitados" antes de uma possível melhora da situação na primavera.