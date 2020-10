Prefeito de Nova York quer voltar a confinar nove bairros devido à covid-19

A cidade de Nova York planeja fechar novamente escolas e comércios não essenciais em nove bairros do Brooklyn e do Queens, onde houve um forte aumento dos casos de coronavírus nas últimas duas semanas, em um recuo inédito na principal metrópole americana durante a pandemia.

"Hoje, infelizmente, não é um dia de celebração", disse o prefeito Bill de Blasio neste domingo, ao anunciar que quer voltar a confinar esses bairros a partir de quarta-feira e que aguarda o aval do governador do estado, Andrew Cuomo, para confirmar a decisão.

"Os nova-iorquinos têm trabalhado duro para controlar a covid-19 e não fazemos esta proposta com leveza", destacou o prefeito democrata. "Mas nesta cidade é a ciência a que orienta nossas decisões e fazemos o que os fatos nos recomendam fazer", acrescentou.

Após um catastrófico surto inicial durante a primavera no hemisfério norte, que deixou um recorde de quase 24 mil mortos na cidade, a maior metrópole americana se tornou um modelo de gestão da epidemia.

Se a medida for aprovada, será o maior recuo na flexibilização das restrições da cidade. Mas o governador Cuomo, que tem relações tensas com De Blasio, não respondeu imediatamente ao pedido do prefeito.

- Mais bairros sob vigilância -

Seis dos nove bairros mencionados ficam no Brooklyn e têm grandes populações de judeus ortodoxos, entre as quais o vírus se espalhou rapidamente nas últimas semanas.

O aumento dos contágios coincidiu com as principais festas judaicas, que culminaram na segunda-feira passada, com o Yom Kipur.

Os outros três bairros ficam no Queens, e entre eles há um próximo ao aeroporto John F. Kennedy.

Os nove bairros têm em comum taxas de exames positivos de covid-19 acima de 3% nos últimos sete dias, apesar das múltiplas tentativas dos serviços de saúde para que se mantenham o uso de máscara, o distanciamento social e para que as pessoas façam testes.

A cidade também está monitorando 11 localidades adicionais, no que De Blasio descreveu como uma "preocupação real". Em sua maioria, estes ficam ao redor dos nove primeiros mas, embora tenham sofrido recorrência de casos, não alcançam a taxa de 3% de positivos.

"Vamos provar se podemos reverter a situação sem ter que aplicar restrições mais amplas", destacou De Blasio.

Os salões internos dos restaurantes, que tinham sido autorizados a reabrir, assim como as academias de ginástica e as piscinas, também terão que voltar a fechar.

- "Bem gerenciado" -

Diante deste ressurgimento da epidemia em 20 bairros, dos 146 que compõem esta cidade de 8,5 milhões de habitantes, Nova York se inspira em medidas adotadas na Coreia do Sul, Hong Kong e Singapura, "que gerenciaram bem isso", explicou o doutor Jay Varma, conselheiro sanitário do prefeito.

Durante todo o verão, a cidade foi modelo de disciplina no uso das máscaras e de outras medidas e a taxa de positividade nos testes de covid-19 se manteve em torno de 1%.

Esta proposta de retomada parcial do confinamento ocorre quando - depois de semanas de polêmica - a cidade havia reaberto todas as escolas públicas sob um modelo que alterna aulas presenciais e virtuais, e também havia autorizado o uso dos salões dos restaurantes com apenas 25% de sua capacidade.