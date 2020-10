Nova Caledônia rejeita independência da França em referendo

O "Não" à independência venceu com 53,3% dos votos no referendo da Nova Caledônia sobre a independência da França, de acordo com o resultado parcial após a apuração de 70% das urnas, anunciou neste domingo o Alto Comissariado.

No primeiro referendo, celebrado em 4 de novembro de 2018, o "Não" venceu com 56,7% dos votos, contra 43,3% do "Sim".

A diferença parece estar diminuindo, de acordo com os resultados parciais, que representam 127.921 eleitores de um total de 180.598.

De acordo com as autoridades, a taxa de participação foi de 85,85%.