Piamonte e Ligúria solicitam estado de emergência após temporal na Itália

As regiões italianas de Piamonte e Ligúria pediram ao governo que declare estado de emergência após as graves inundações que devastaram o noroeste do país.

Fortes chuvas afetaram na sexta-feira e sábado as regiões de Piamonte, Ligúria, Vale de Aosta e, em menor medida, a Lombardia. Cheias de rios provocaram inundações repentinas e deslizamentos de terra.

As torrentes de água e lama invadiram cidades e estradas, destruíram várias pontes, provocaram muitos danos em lojas e casas e arrastaram veículos. Em alguns pontos, o rio Po registrou um nível três metros acima do habitual.

O balanço atualizado das chuvas é de dois mortos, um bombeiro voluntário e um motorista, e dois desaparecidos.

Autoridades locais iniciaram a avaliação dos danos materiais. Piamonte e Ligúria fizeram um apelo por solidariedade nacional.

Os presidentes das regiões assinaram uma carta em conjunto para pedir ao governo que declare estado de emergência.

"A situação é muito grave. É como em 1994", disse o presidente de Piamonte, Alberto Cirio, ao jornal La Stampa. Naquele ano as inundações provocadas pelas cheias dos rios Po e Tarano mataram 70 pessoas.