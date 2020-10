O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria apresentado sinais vitais "muito preocupantes" antes de ser internado no hospital militar Walter Reed, na noite de ontem (2), após testar positivo para a covid-19, afirma uma fonte da Associated Press, que acrescentou que sua condição de saúde melhorou desde então.



Hoje, durante entrevista coletiva para explicar o quadro do presidente, o médico da Casa Branca Sean Conley afirmou que Trump está "muito bem" e não necessita suporte de oxigênio. Ele, entretanto, não respondeu se o mandatário precisou da suplementação em algum momento. Questionado pelos jornalistas, Conley disse apenas que o republicano não tem dificuldade para respirar, mas evitou dar uma previsão de alta.