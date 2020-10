Sean Conley, médico do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou há pouco que o presidente está "indo muito bem" após ser internado ontem no hospital militar Walter Reed, diagnosticado com a covid-19. Segundo o médico da Casa Branca, Trump não tem dificuldades para respirar no momento e não apresentou febre nas últimas horas, mas ainda tem tosse leve e "um pouco de congestão nasal". Entrevistado pela imprensa americana na porta do hospital, Conley preferiu não dar um prazo para alta do republicano.



A equipe médica de Trump também informou que o presidente dos EUA não está recebendo suplementação de oxigênio. "Decidimos trazer o presidente para o Walter Reed por precaução e oferecer tudo o que há de mais moderno no combate ao coronavírus, para que possamos ter acesso e poder determinar a progressão da doença", disse Conley. De acordo com Conley, Trump se encontra de "ótimo humor" e afirma estar apto a andar sozinho.