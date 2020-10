As autoridades armênias anunciaram neste sábado a morte de outros 51 soldados separatistas do exército de Nagorno Karabakh nos combates em que enfrentam, pelo sétimo dia consecutivo, as forças do Azerbaijão.

A lista dos 51 militares mortos foi publicada no site do governo armênio, poucas horas depois de o presidente de Nagorno Karabakh, Arayik Harutyunian, ter anunciado o início da "última batalha" pela região. O balanço oficial dos combates, parcial, registra 242 mortes dos dois lados.