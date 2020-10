O governo sudanês e líderes rebeldes assinaram neste sábado um acordo de paz histórico, que deve acabar com 17 anos de guerra.

Representantes do governo de transição sudanês e movimentos rebeldes, assim como diplomatas do Chade, Catar, Egito, da União Africana e da ONU, participaram na cerimônia na capital do vizinho Sudão do Sul.