Armênia denuncia intensos combates em Karabakh e início de ofensiva do Azerbaijão

A frente de batalha em Nagorno Karabakh era cenário neste sábado de "intensos combates" e soldados no território separatista "conseguiram conter o ataque em larga escala" do exército do Azerbaijão, informou o ministério armênio da Defesa.

O exército de Nagorno Karabakh "conseguiu conter o ataque em larga escala do inimigo", afirmou no Facebook o porta-voz do ministério, Shushan Stepanian, que citou "combates intensos" em vários pontos da frente de batalha.

"Nossas forças contra-atacaram em uma das áreas da frente", completou Stepanian.

Os combates prosseguiam neste sábado pelo sétimo dia consecutivo entre o exército desta região separatista azerbaijana, que tem o apoio da Armênia, e o exército do Azerbaijão.

Desde o início das hostilidades, no domingo passado, foram divulgados apenas balanços parciais, que somam 191 mortos: 158 soldados de Karabakh, 14 civis armênios e 19 civis azerbaijanos. Baku não comunica baixas militares.

Nagorno Karabakh, território azerbaijano habitado majoritariamente por armênios, anunciou a independência do Azerbaijão em 1991, o que provocou uma guerra que deixou 30.000 mortos. A frente está praticamente congelada desde então, apesar dos combates frequentes, pois nenhum tratado de paz foi assinado.