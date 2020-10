Comunicado do Business Wire :XPRIZE

A XPRIZE anunciou hoje que a competição Next-Gen Mask Challenge de US$ 1 milhão recebeu um número recorde de equipes inscritas em sua mais recente iniciativa que convocou jovens inovadores do mundo inteiro com idade de 15 a 24 anos a recriarem máscaras de proteção. Ao limitar a competição a participantes jovens, a XPRIZE buscou incentivar a próxima geração de inovadores, e a impressionante resposta demonstrou a grande disposição de inventores da geração Z para gerar um impacto positivo no mundo.

Em 60 dias, a competição XPRIZE Next-Gen Mask Challenge registrou 992 participantes interessados, tornando-a a convocação para a ação mais prolífica de toda a história da XPRIZE Foundation. As potenciais equipes são provenientes de 76 países, o que prova o desejo mundial de superar muitos dos obstáculos comuns associados às máscaras de proteção tradicionais.

"Compreendemos que máscaras podem ser difíceis de ajustar, desconfortáveis e nada elegantes, e que os modelos mais eficazes geralmente não estão disponíveis para as pessoas em geral ou são muitos caros para elas. Precisamos de uma alternativa, e é por isso que a XPRIZE está convocando jovens inovadores do mundo todo a reinventarem a máscara de proteção e criar uma opção acessível que ajudará a nos proteger contra a COVID-19", declarou Peter H. Diamandis, fundador e presidente executivo do conselho da XPRIZE. "Vamos selecionar os 25 melhores designs e descobrir se eles podem ser fabricados. Depois que identificarmos sua capacidade de fabricação, vamos selecionar os 10 melhores deles e buscar influenciadores para avaliar sua aceitação."

A XPRIZE - organização sem fins lucrativos que utiliza competições globais para encontrar por meio da colaboração coletiva soluções para alguns dos maiores desafios do mundo - reconheceu que um terço da população dos Estados Unidos não usa máscaras atualmente, apesar de evidências demonstrarem que, quando utilizadas adequadamente, elas podem reduzir consideravelmente a transmissão de vírus. A competição XPRIZE Next-Gen Mask Challenge de US$ 1 milhão, apoiada por Marc Benioff e Jim Cramer, entregará o grande prêmio a jovens inovadores cujo design de máscara combina da melhor forma a criatividade, a eficácia, o grande estilo e a capacidade de superar obstáculos comuns no uso desses equipamentos de proteção, conforme sondagem realizada previamente à competição junto a mais de três mil participantes.

"Não faltam evidências de que máscaras podem interromper a propagação do vírus", afirmou Jim Cramer, apresentador de Mad Money na CNBC. "Tenho muito orgulho de apoiar a competição XPRIZE Next-Gen Mask Challenge ao lado de Marc Benioff. É incrível perceber como as pessoas são criativas quando lhes pedimos para desenhar uma máscara que até mesmo quem se recusa a usar um equipamento como esse aceitaria adotar."

"Se todos nos Estados Unidos usassem máscara por três semanas - apenas três semanas -, não teríamos mais coronavírus, pois ele não poderia se propagar, mas as pessoas simplesmente se recusam a usar máscaras", declarou o apoiador Marc Benioff.

A XPRIZE Next-Gen Mask Challenge se encerrará com um evento final de julgamento. Testes laboratoriais serão realizados em outubro com o apoio das parceiras 3M e Honeywell, e os vencedores serão anunciados ainda neste ano. Mais detalhes e a lista de equipes que avançarem na competição podem ser encontrados aqui.

