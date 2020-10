Trump recebe mensagens de apoio de todo o mundo após contrair coronavírus

Horas depois de anunciar que testou positivo para Covid-19, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu mensagens de personalidades de todo o mundo com o desejo de uma pronta recuperação.

O adversário de Trump nas eleições, Joe Biden, disse que reza com a mulher pela cura rápida do presidente, mas também pediu que não se minimize a pandemia e recomendou o uso da máscara de proteção. O democrata é um crítico da estratégia de Trump de reduzir a gravidade da doença.

Barack Obama, antecessor do republicano na Casa Branca, transmitiu seus "melhores desejos" ao presidente.

O primeiro a reagir à notícia do teste positivo de Trump foi o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que desejou ao chefe de Estado americano uma "pronta recuperação", em mensagem no Twitter. Michel aproveitou a oportunidade para recordar que o coronavírus "é uma batalha de todos. Todos os dias. Não importa em que lugar do mundo você mora".

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que também teve o coronavírus e passou alguns dias na UTI em abril, enviou desejos de recuperação a Trump e à sua mulher, Melania.

Especialmente calorosa foi a mensagem do presidente russo Vladimir Putin. "Estou convencido de que sua vitalidade natural, sua força de espírito e seu otimismo o ajudarão a vencer este vírus perigoso", afirmou o presidente russo em telegrama enviado ao colega americano.

Em Berlim, a chanceler Angela Merkel enviou os melhores "desejos de recuperação" a Trump e Melania e afirmou acreditar em um "rápido restabelecimento". Já o presidente francês, Emmanuel Macron, e a mulher, Brigitte, transmitiram uma mensagem de "amizade" e também desejaram "uma pronta recuperação" ao casal, segundo o Palácio do Eliseu.

Os chefes de Estado de México e Colômbia expressaram solidariedade a Trump e à primeira-dama. Na Índia, o premier Narendra Modi, enviou seu apoio ao "amigo" Trump, com quem mantém boas relações, apesar da tensão comercial.

- OMS -

O diretor geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Ghebreyesus, desejou uma "pronta e completa recuperação" ao presidente americano e a Melania. "Meus melhores desejos ao presidente @realDonaldTrump e @FLOTUS (conta da primeira-dama dos Estados Unidos) para uma pronta e completa recuperação", tuitou Ghebreyesus, cuja organização foi acusada pelo presidente americano de incompetência na gestão da pandemia e de ter demorado alertar o mundo sobre os perigos que a doença representava.

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, disse que espera, "sinceramente, que se recuperem o quanto antes, que o superem. Envio-lhes uma saudação cordial."

Também expressaram seus melhores desejos, entre outros, os primeiros-ministros Mark Rutte (Holanda), Justin Trudeau (Canadá) e Benjamin Netanyahu (Israel), assim como os presidentes polonês Andrzej Duda, egípcio Abdel Fatah al Sissi e de Zimbábue Emmerson Mnangagwa.

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, e o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, também desejaram uma pronta recuperação ao presidente americano.

Os Estados Unidos registram mais de 200.000 mortes provocadas pela Covid-19, o que representa um quinto das vítimas fatais da doença no planeta.