Comunicado do Business Wire :Rockwell Automation, Inc.

A Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), líder global em automação industrial e transformação digital, anunciou hoje que adquiriu a Oylo, um fornecedor privado de serviços de cibersegurança industrial baseado em Barcelona, na Espanha. A Oylo dedica-se a oferecer uma ampla variedade de serviços e soluções de cibersegurança de sistemas de controle industrial (industrial control system, ICS) que inclui avaliações, implementações prontas, serviços gerenciados e resposta a incidentes.

"Conforme dispositivos inteligentes são introduzidos no chão de fábrica, ter uma estratégia de segurança cibernética abrangente que se espalhe pela tecnologia operacional (TO) e tecnologia da informação (TI) industriais é mais crítico do que nunca. Somos dedicados ao sucesso de nossos clientes em sua jornada de empreendimento conectado e o profundo conhecimento técnico do domínio que a Oylo traz à Rockwell Automation vai acelerar ainda mais a nossa habilidade de oferecer esse conhecimento globalmente", disse Frank Kulaszewicz, vice-presidente sênior de Lifecycle Services da Rockwell Automation.

A aquisição da Oylo demonstra o compromisso da Rockwell Automation em fornecer os melhores serviços e soluções de cibersegurança da categoria. O conhecimento técnico de cibersegurança de TO da Oylo complementa o conhecimento de cibersegurança de TI ganho com a recente aquisição da Avnet Data Security. A adição da Oylo acelera ainda mais nossa capacidade de execução global nesse mercado em rápido desenvolvimento e expande a oferta de serviços de cibersegurança disponíveis ao mercado industrial.

"Estamos ansiosos por continuar a servir nossos leais clientes e parceiros enquanto expandimos nossos serviços para organizações em todo o mundo", disse Eduardo Di Monte, fundador e diretor executivo da Oylo.

A Oylo será reportada como parte do segmento de operações de Lifecycle Services.

Os termos da negociação não foram divulgados.

Sobre a Rockwell Automation

A Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) é líder global em automação industrial e transformação digital. Conectamos a imaginação das pessoas com o potencial da tecnologia para expandir o que é humanamente possível, tornando o mundo mais produtivo e sustentável. Sediada em Milwaukee, no estado norte-americano de Wisconsin, a Rockwell Automation emprega cerca de 23 mil solucionadores de problemas e atende a clientes em mais de 100 países. Para saber mais sobre como estamos dando vida à The Connected Enterprise nas empresas industriais, visite www.rockwellautomation.com.

Sobre a Oylo

A Oylo é uma empresa de serviços de cibersegurança em TO voltada para a proteção de processos críticos e sistemas de controle industrial automáticos. A Oylo foi fundada em 2017 e está baseada em Barcelona, Espanha. Para obter mais informações, acesse www.trustoylo.com.

