México envia militares e agentes migratórios para conter migrantes

O México ordenou o envio de centenas de militares e agentes de imigração a sua fronteira no sul para impedir a entrada de uma caravana de milhares de migrantes hondurenhos que tentam chegar aos Estados Unidos, informou um funcionário do governo nesta sexta-feira (2).

"Haverá centenas de funcionários da imigração, da Guarda Nacional e das Forças Armadas", disse a jornalistas Francisco Garduño, chefe do Instituto Nacional de Migração (INM).

"Eles não vão passar", afirmou Garduño de forma objetiva, depois de verificar uma extensa formação de agentes migratórios nas margens do rio Suchiate, que divide o México da Guatemala, segundo imagens divulgadas pela mídia local.

As autoridades fizeram uma demonstração das ações que podem ser realizadas caso os migrantes cheguem a esse local no estado de Chiapas, onde a ponte internacional Rodolfo Robles foi fechada com uma cerca.

Milhares de hondurenhos continuaram nesta sexta-feira sua caravana pela Guatemala em direção aos postos migratórios do México, a caminho dos Estados Unidos, embora alguns tenham retornado ao país depois que o governo guatemalteco ordenou sua captura e expulsão.

Cerca de 3.000 pessoas, de acordo com as autoridades migratórias guatemaltecas, entraram no país na última quinta-feira após quebrar um primeiro cerco militar na fronteira.