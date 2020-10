Pelosi cita 'divergências significativas' em negociações com governo por pacote

Em carta a congressistas democratas, a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, citou "divergências significativas" nas discussões com a Casa Branca por uma nova rodada de estímulos fiscais. "Nossas negociações com o governo continuam e estou esperançosa de que podemos chegar a um acordo", escreveu.



Entre os pontos de discordância, a deputada destacou o valor do benefício para desempregados e o financiamento para escolas e governos estaduais. Segundo ela, 280 mil profissionais do sistema educacional perderam o emprego em setembro.



"Não temos o direito de saudar os heroicos trabalhadores na linha de frente da saúde, da polícia, do bombeiro, da limpeza, do trânsito e professores se não dermos a Estados e localidades o financiamento necessário para que eles não percam seus empregos", defendeu.



Pelosi acrescentou ainda que não há entendimento sobre benefícios tributários para famílias com crianças, nem sobre um plano para testes de coronavírus. "Estamos esperando uma resposta da Casa Branca nessas áreas, além de outros detalhes. Enquanto isso, vamos trabalhar no texto (da legislação) para avançar mais rapidamente", explicou.