Papagaios 'bico sujo': aves são isoladas em zoo após xingarem palavrões

Segundo os tratadores, 20 minutos depois da transferência para a área comum do parque a linguagem obscena foi percebida (foto: PixaBay/Reprodução) Cinco papagaios-cinzentos africanos foram afastados do convívio com os demais em um zoológico em Lincolnshire, no Reino Unido, por estarem estimulando as outras aves a falarem palavrões.







As aves foram doadas por diferentes proprietários, mas compartilharam o mesmo local ao chegarem ao zoológico, o que pode justificar o fato de os cinco apresentarem o mesmo linguajar impróprio.





Os visitantes se divertiram com os xingamentos e até responderam à altura os papagaios “bico sujo”, mas tão logo percebeu o fato, a equipe decidiu por separar as aves para evitar que elas “ensinassem” as demais e as crianças que visitam o parque.





"Essa espécie é muito boa em aprender a vocalizar todo tipo de ruído. Agora eles serão soltos em áreas separadas e a ideia é que aprendam e se acostumem com o barulho dos outros pássaros que estão por perto", explicou o diretor-executivo do local, Steve Nichols, em entrevista ao site "Lincolnshirelive".

