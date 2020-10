'Queremos acordo com Reino Unido, mas não a qualquer preço', diz Von der Leyen

Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen confirmou nesta sexta-feira, 2 durante entrevista coletiva, a informação, divulgada mais cedo, de que terá uma videoconferência neste sábado (3) com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. Segundo ela, a UE almeja um acordo sobre o futuro da relação com o país, "mas não a qualquer preço".



Von der Leyen comentou que há vários pontos em aberto nas negociações, como por exemplo em regras para o setor de pesca, a garantia de igualdade de condições na concorrência e a existência de um mecanismo para resolver eventuais disputas. "Devemos intensificar negociações, pois isso vale a pena", disse ela, lembrando que há cerca de 100 dias até o fim deste ano, quando o assunto teria de estar resolvido.



Também presente na coletiva, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, desejou pronta recuperação ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o qual anunciou mais cedo que teve teste positivo para covid-19.