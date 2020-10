Barcelona recupera coleção de arte escondida durante anos

A prefeitura de Barcelona anunciou, nesta sexta-feira (2), a recuperação de quase 500 obras de arte doadas por um rico empresário a esta cidade espanhola, há quase 30 anos e, desde então, escondidas pela família do colecionador.

As 474 peças pertencem à coleção do empresário do setor têxtil Julio Muñoz Ramonet, falecido em 1991. Em seu testamento, ele deixou um palacete como legado para a cidade, assim como as inúmeras obras de arte nele existentes.

Sua família não avisou a prefeitura, que descobriu a doação três anos depois e iniciou um processo litigioso ainda em curso para recuperar esta rica coleção. Nela, há peças de Goya, El Greco, Rembrandt, Rafael, Claude Monet e Tiziano.

A Guarda Civil, encarregada pela Justiça de encontrar a coleção, cujo rastro se perdeu, descobriu entre fevereiro e março artigos escondidos em duas galerias de arte, assim como em domicílios e sedes empresariais da família em Madri, Barcelona e Alicante.

Dentro do conjunto, há telas dos séculos XIV ao XVI, quase 400 pinturas, quatro esculturas, quatro peças de marfim, entre outras peças. O valor da coleção não foi divulgado pela prefeitura.

"Levamos 25 anos de litígios com a família por este assunto, e este é um passo muito importante (...) Mas ainda falta localizar uma ampla série de obras, algumas muito valiosas", afirmou Joan Subirats, conselheiro de Cultura da prefeitura.