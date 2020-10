EUA: Joe Biden testa negativo para covid-19

O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, informou nesta sexta-feira, 2, em sua conta no Twitter, que ele e sua esposa, Jill Biden, testaram negativo para a covid-19. "Obrigado a todos pelas mensagens de preocupação. Espero que isso sirva de lembrete: use máscara, mantenha o distanciamento social e lave as mãos", acrescentou o candidato à postagem.



Joe Biden realizou teste para o novo coronavírus após o presidente americano, Donald Trump, anunciar que está contaminado pela covid-19. Os adversários políticos se encontraram na última terça-feira, dia 29 de setembro durante o primeiro debate eleitoral no país.