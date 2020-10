'Pouco tempo' para fechar acordo pós-Brexit preocupa Reino Unido

O Reino Unido disse, nesta sexta-feira (2), estar "preocupado" com o pouco tempo restante para superar as diferenças com a União Europeia (UE) nas negociações em busca de um acordo de livre-comércio para o cenário pós-Brexit, a partir de janeiro de 2021.

"Sem mais realismo e flexibilidade por parte da UE, pode ser que não dê para salvar" a brecha, por exemplo, em relação ao acesso para os pesqueiros europeus aos ricos bancos de pesca britânicos, afirmou o negociador-chefe, David Frost, ao fim da nona rodada de diálogo.