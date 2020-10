Chefe de gabinete da Casa Branca diz que Trump apresenta sintomas leves de covid

O chefe de Gabinete do governo americano, Mark Meadows, saiu ao jardim da Casa Branca nesta sexta-feira, 2, para atualizar repórteres sobre o quadro de saúde do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e da primeira-dama, Melania Trump, que foram diagnosticados com a covid-19. Segundo ele, o casal está em "bom estado". "(Donald) Trump apresenta sintomas leves", revelou.



Meadows, cujo teste para doença deu resultado negativo, não usava máscara ao conversar com os jornalistas. Para ele, o uso da proteção facial não seria necessário porque a entrevista ocorria em um ambiente aberto, com distanciamento social. O político republicano garantiu que a Casa Branca tem protocolos rígidos para conter um surto e que toda a equipe próxima do presidente foi testada e não está com o vírus.