Secretário-geral da Otan visitará Turquia e Grécia na próxima semana

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, visitará na próxima semana a Turquia e a Grécia, dois membros da aliança militar que travam disputas territoriais no Mediterrâneo Oriental - anunciou a organização nesta sexta-feira (2).

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) informou que Stoltenberg viajará para Ancara na segunda-feira, onde se encontrará com o ministro turco das Relações Exteriores, Mevlüt Cavusoglu. Na terça, estará em Atenas, para encontros com o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis, o ministro das Relações Exteriores Nikos Dendias e o ministro da Defesa Nikos Panagiotopoulos.

A escalada das tensões em todo Mediterrâneo Oriental, que envolve também a ilha de Chipre, tornou-se uma grande preocupação para toda região, devido às possibilidades reais de um conflito armado.

O gatilho para a nova crise foi o destacamento de embarcações turcas de prospecção de hidrocarbonetos, em uma área que Chipre e Grécia consideram como suas águas territoriais, com a Grécia mobilizando sua frota marítima.

A situação levou os líderes da UE a emitirem um severo aviso à Turquia, nesta sexta-feira, para conter seu "comportamento agressivo" e até ameaçou aplicar sanções.

Turquia e Grécia, dois países que integram a Otan, concordaram ontem em estabelecer uma linha direta de emergência para prevenir possíveis incidentes armados no mar e no ar nesta região.

Na semana passada, Stoltenberg anunciou que Ancara e Grécia haviam mantido conversas técnicas produtivas sobre questões militares, observando que se tratava de esforços para tornar "o Mediterrâneo um mar de paz".