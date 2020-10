EUA: rival na eleição, Biden presta solidariedade a Trump, contaminado pela covid

O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, foi ao Twitter prestar solidariedade ao presidente Donald Trump, candidato à reeleição no pleito, que testou positivo para a novo coronavírus.



"Enviamos nossos votos ao presidente Trump e à primeira-dama Melania Trump por uma recuperação rápida. Continuaremos orando pela saúde e segurança do presidente e sua família", publicou o democrata na rede social, citando a esposa Jill nos votos de melhora.



Segundo informou a CNN, Joe Biden vai realizar teste para a covid-19 ainda nesta sexta-feira. Ele esteve com o rival republicano na última terça-feira, quando os dois se enfrentaram no primeiro debate eleitoral do país.