EUA cria 661.000 postos de trabalho em setembro e taxa de desemprego fica em 7,9%

Estados Unidos criaram em setembro 661.000 empregos, abaixo do esperado, e a taxa de desemprego caiu a 7,9%, anunciou o Departamento do Trabalho, ao destacar a recuperação da economia afetada pela covid-19.

"Em setembro registramos aumentos notáveis do emprego em (atividades de) lazer e hotelaria, no comércio varejista,na saúde e assistência social, além de serviços profissionais e empresariais", afirmou o Departamento do Trabalho.

"O emprego no governo diminuiu ao longo do mês, principalmente na educação".

Os postos de trabalho gerados no mês passado foram menos da metade dos 1,5 milhão criados em agosto, o que indica uma desaceleração do ritmo de recuperação do emprego, depois que os fechamentos de empresas decretados em março pela covid-19 provocaram uma avalanche de demissões.

A queda da taxa de desemprego de 8,3% em agosto para 7,9% foi maior que a esperada, mas também indica as dificuldades que os americanos enfrentam para encontrar trabalho.

A taxa de participação na força de trabalhou diminuiu 0,3%, apagando os ganhos de agosto, e ficou 2,0 pontos percentuais abaixo do nível de fevereiro, antes da pandemia.

O Departamento do Trabalho também reconheceu o impacto de um erro de classificação, o que significa que a taxa de desemprego poderia ser subestimada em até 0,4%.