A Casa Branca está rastreando as pessoas que tiveram contato com o presidente Donald Trump e com a primeira-dama, Melania, nos últimos dias, depois que ambos testaram positivo para covid-19 - disse um porta-voz presidencial nesta sexta-feira (2).

"O rastreamento dos casos de contato está em andamento, e serão feitas as notificações e recomendações necessárias", afirmou Judd Deere, porta-voz do Executivo americano.