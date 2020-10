O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, teve teste negativo para covid-19 nesta manhã de sexta-feira, de acordo com Monica Crowley, secretária assistente do órgão. Em sua conta no Twitter, ela comentou que Mnuchin tem sido submetido a testes diários para o novo vírus, como estabelecido em um protocolo, e que isso continuará a ocorrer. Mais cedo, o presidente americano, Donald Trump, disse que teve teste positivo para a covid-19.