Vice-presidente dos EUA e secretário de Estado testam negativo para covid-19

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, e o secretário de Estado do país, Mike Pompeo, testaram negativo para a covid-19 na manhã desta sexta-feira, 2. Os dois realizaram o teste após o presidente americano, Donald Trump, confirmar, durante a madrugada, que ele e sua esposa, a primeira-dama Melania Trump, contraíram o novo coronavírus.



A informação sobre Pence foi dada seu porta-voz, Devin OMalley, no Twitter. "Como tem sido rotina há meses, o vice-presidente é testado para a covid-19 todos os dias. Nesta manhã, ele e a segunda-dama testaram negativo", publicou o assessor, na rede social.



Já Pompeo informou seu estado de saúde a repórteres que o acompanham em viagem oficial a Croácia. De acordo com o secretário de Estado, ele não teve contato pessoal com o líder da Casa Branca desde o dia 15 de setembro.