Comunicado do Business Wire :Zynga

A Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), líder global em entretenimento interativo, e a Rollic, uma desenvolvedora e editora de jogos para celular sediada em Istambul com um incrível portfólio de jogos hiper-casuais populares que foram baixados mais de 365 milhões de vezes, anunciaram hoje que as empresas fecharam a transação pela qual a Zynga adquiriu 80% da Rollic por um preço total de compra, incluindo ajustes de capital de giro, de aproximadamente US$ 180 milhões em dinheiro. Nos próximos três anos, a Zynga adquirirá os 20% restantes em parcelas iguais em avaliações com base em metas específicas de receita e rentabilidade.

A aquisição da Rollic marca a entrada da Zynga no mercado hiper casual em rápido crescimento e traz uma equipe altamente talentosa com uma rede substancial de desenvolvedores externos para a Zynga. A Rollic também aumenta significativamente a audiência da Zynga enquanto aumenta seu negócio de publicidade. A Rollic continuará sendo liderada por Burak Vardal, fundador e diretor executivo, e sua atual equipe de gestão. Além disso, a empresa planeja manter sua sede em Istambul, Turquia.

"Estamos entusiasmados em receber Rollic e sua equipe incrivelmente talentosa, juntamente com sua extensa rede de desenvolvedores, na Zynga", disse Frank Gibeau, diretor executivo da Zynga. "Rollic traz a Zynga para o mundo do hiper-casual, que é uma das categorias de jogos móveis mais empolgantes e de crescimento mais rápido. A grande e diversificada base de público da Rollic também será valiosa para a Zynga, pois os jogos para celular e o cenário de publicidade continuam a crescer".

"Estamos extremamente animados por ingressar na Zynga, um lar perfeito para a cultura e os valores essenciais da Rollic", disse Burak Vardal, fundador e diretor executivo da Rollic. "Neste novo capítulo, a Zynga e a Rollic irão reunir um enorme poder de produção repleto de criatividade, qualidade e equipes extremamente talentosas. Estamos empenhados em refletir a energia potencial dessa união, criando a próxima geração de jogos para celular".

Fundada em dezembro de 2018 por Burak Vardal, Deniz Basaran e Mehmet Can Yavuz, a Rollic é uma editora e desenvolvedora de jogos hiper-casual com sede em Istambul, Turquia. Oito dos jogos da Rollic alcançaram o número 1 ou o número 2 dos principais jogos baixados gratuitamente na App Store dos EUA e seus últimos lançamentos, Go Knots 3D e Tangle Master 3D, foram os dois jogos mais baixados na App Store dos EUA no segundo trimestre de 2020.

A aquisição se tornará vigente a partir de 1.º de outubro de 2020. A Zynga espera atualizar seu guia para o ano completo de 2020 ao relatar os resultados financeiros relativos ao terceiro trimestre de 2020.

Sobre a Zynga Inc.

A Zynga é líder global em entretenimento interativo com a missão de conectar o mundo por meio de jogos. Até este momento, mais de um bilhão de pessoas já jogaram as franquias da Zynga com títulos como CSR Racing?, Empires & Puzzles?, Merge Dragons!?, Merge Magic!?, Toon Blast?,Toy Blast?, Words With Friends? e Zynga Poker?. Os jogos da Zynga estão disponíveis em mais de 150 países e podem ser jogados em plataformas sociais e dispositivos móveis em todo o mundo. Fundada em 2007, a empresa está sediada na cidade norte-americana de São Francisco e possui escritórios nos Estados Unidos, Canadá, no Reino Unido, Irlanda, Índia, Turquia e Finlândia. Para saber mais, acesse www.zynga.com ou siga a Zynga no Twitter, no Instagram, no Facebook ou no blog da Zynga.

Sobre a Rollic

Fundada em dezembro de 2018, a Rollic é uma desenvolvedora e editora de jogos sediada em Istambul, focada em jogos hiper-casuais gratuitos para iOS e Android. Jogos lançados pela Rollic incluem Go Knots 3D, Flipper Dunk, Onnect - Pair Matching Puzzle, Pixel Shot 3D, Picker 3D, Repair Master 3D, Tangle Master 3D, Water Shooty e Wheel Smash. A Rollic está comprometida em produzir títulos globais massivamente atraentes enquanto cria um próspero ecossistema de desenvolvedores na indústria de jogos. A Rollic foi adquirida pela Zynga, líder global em entretenimento interativo, em 2020. Para mais informações, visite www.rollicgames.com ou siga a Rollic no Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter ou o Rollic blog.

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas, incluindo aquelas relacionadas a, entre outras coisas: nossa capacidade de obter os benefícios pretendidos com a aquisição da Rollic Oyun Yazilim ve Pazarlama Anonim ketirketin ("Rollic"), incluindo a expansão de nosso público global e negócios de publicidade, aumentar nosso pipeline de desenvolvimento e nosso crescimento geral e nossa capacidade de alcançar projeções financeiras. Geralmente, declarações prospectivas incluem termos como "perspectiva", "projetado", "planejado", "pretende", "vai", "prever", "acreditar", "meta", "esperar", além de afirmações em tempo verbal futuro. A concretização ou o êxito das questões abordadas por estas declarações prospectivas envolve riscos, incertezas e pressuposições consideráveis, e nossos resultados reais podem diferir materialmente daqueles previstos ou implícitos. Não deve ser depositada confiança indevida nestas declarações prospectivas, que se baseiam em informações que temos disponíveis no momento de sua publicação. Nós não assumimos nenhuma obrigação de atualizar estas declarações. Os fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes incluem a satisfação das condições de fechamento da transação e nossa capacidade de fechar a transação em tempo hábil, integrar efetivamente a Rollic e alcançar os benefícios esperados da transação. Mais informações sobre esses riscos, incertezas e pressuposições e fatores adicionais que podem causar resultados reais diferentes, estão ou estarão descritas mais detalhadamente em nossos registros públicos junto à Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, a "SEC") dos Estados Unidos, cujas cópias podem ser obtidas acessando nosso site de relacionamento com investidores no endereço eletrônico http://investor.zynga.com ou no site da SEC em www.sec.gov.

