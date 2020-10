As principais verificações da AFP nesta semana

Veja a seguir a seleção das principais verificações da AFP nesta semana:

1 - TRUMP AFIRMOU QUE IMPRENSA BRASILEIRA TEME MAIS CANDIDATURA DE MILITAR DO QUE DE CONDENADO POR CORRUPÇÃO

Publicações compartilhadas milhares de vezes em redes sociais desde meados de setembro asseguram que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a imprensa brasileira "teme mais a candidatura de um militar do que a de um condenado por corrupção". No entanto, a primeira menção a essa frase foi localizada pela AFP em uma página que cria supostas manchetes de jornal em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Não há qualquer outro registro de que Trump tenha feito esta afirmação.

http://u.afp.com/TrumpImprensa

2 - MANUELA D'ÁVILA DISSE SER MAIS POPULAR QUE JESUS

Uma publicação que afirma que a candidata à Prefeitura de Porto Alegre pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB), Manuela D'Ávila, disse que o cristianismo vai desaparecer e que ela seria mais popular do que Jesus voltou a viralizar nas redes sociais no último dia 26 de setembro. A declaração imputada a Manuela que circula desde 2018 é, contudo, falsa; quem disse a frase foi o vocalista dos Beatles, John Lennon, em 1966, se referindo à banda de Liverpool, que atingia o apogeu de sua popularidade.

http://u.afp.com/ManuelaCristianismo

3 - PRINCIPAIS PONTOS DO PRIMEIRO DEBATE ELEITORAL DOS ESTADOS UNIDOS

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu adversário democrata, Joe Biden, se enfrentaram em 29 de setembro no primeiro debate presidencial de 2020 diante das eleições de 3 de novembro. A seguir, a AFP verificou os temas-chave que foram abordados.

http://u.afp.com/1DebateEUA

4 - PRESIDENTE DA GUINÉ-BISSAU AGRIDE MINISTRO APÓS ROUBO DE FUNDOS PARA COVID-19

Um vídeo em que um homem agride outro em um estacionamento foi compartilhado milhares de vezes em redes sociais desde meados de setembro. Os usuários asseguram que trata-se do presidente da Guiné-Bissau repreendendo seu ministro da Saúde por ter desviado fundos destinados à gestão da pandemia de covid-19. Mas as imagens foram gravadas anos antes na Guiné Equatorial, e não na Guiné-Bissau, e mostram uma briga entre um estudante universitário e um professor.

http://u.afp.com/PresidenteGuineBissau

5 - FOTO MOSTRA ENFORCAMENTO DE CRIANÇA NO CONGO BELGA

Uma imagem de um grupo de homens brancos ao redor de um menino negro, prestes a ser enforcado, foi compartilhada milhares de vezes em redes sociais desde 2018 como se tivesse sido feita no Congo Belga em 1908. No entanto, diversos historiadores especializados em forças militares indicaram à AFP que a foto retrata soldados norte-americanos.

http://u.afp.com/MeninoCongo

6 - TREM-BALA CHEGA A 4.800 KM/H NO JAPÃO

Uma gravação que supostamente mostra a vista de uma janela de um trem-bala que faz o trajeto entre as cidades japonesas de Osaka e Tóquio - separadas por mais de 500 quilômetros - em apenas 10 minutos, ganhou quase 6 milhões de visualizações nas redes sociais desde o início de setembro. A velocidade do vídeo, contudo, foi aumentada para realizar uma simulação do que se veria se o trem alcançasse 4.800 km/h.

http://u.afp.com/TremBalaJapao