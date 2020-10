As personalidades infectadas, ou mortas, de covid-19

Essas são as principais personalidades afetadas pelo novo coronavírus, entre elas o presidente dos Estados Unidos Donald Trump, que anunciou que testou positivo para a covid-19 como sua esposa Melania.

- Políticos -

Jair Bolsonaro anunciou que estava contaminado em 7 de julho. O presidente brasileiro, que muitas vezes minimizou a gravidade da pandemia, conversava com partidários sem usar máscara, mesmo após o teste positivo.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, passou uma semana em terapia intensiva e duas semanas em convalescença, mas voltou ao trabalho no final de abril.

Na Rússia, o primeiro-ministro Mikhail Mishustin deu positivo.

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Nuno Gomes Nabiam, anunciou no final de abril que havia sido contaminado.

Michel Barnier, o principal negociador da União Europeia para o Brexit, foi diagnosticado em 19 de março e retomou seu trabalho em meados de abril. Seu colega britânico, David Frost, também esteve contaminado.

O ex-chefe do governo italiano, Silvio Berlusconi, ficou hospitalizado por cerca de dez dias no início de setembro.

O príncipe Charles e o príncipe Albert II sofreram apenas sintomas leves da doença.

O primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinian, anunciou em 1º de junho que havia sido infectado.

A presidente interina da Bolívia, Jeanine Áñez, testou positivo, e mais de um terço de seu governo foi infectado.

O presidente da Guatemala, Alejandro Giammattei, anunciou que foi infectado em 18 de setembro.

O primeiro-ministro do Kosovo, Avdullah Hoti, entrou em quarentena no início de agosto.

- Artistas -

A cantora britânica Marianne Faithfull foi hospitalizada por três semanas em abril.

Madonna anunciou em 7 de maio que seu teste havia dado positivo.

O ator americano Tom Hanks e sua esposa Rita Wilson ficaram em quarentena na Austrália por duas semanas em março.

O ator britânico Idris Elba anunciou o fim de sua quarentena em 31 de março.

O tenor espanhol Plácido Domingo teve alta do hospital em 30 de março.

O tenor italiano Andrea Bocelli afirma ter ficado ligeiramente doente em março.

Lenda viva do cinema indiano, Amitabh Bachchan foi hospitalizado por três semanas. Sua nora, Aishwarya Rai, uma estrela de Bollywood e ex-Miss Universo, também testou positivo.

O ator americano Dwayne "The Rock" Johnson e sua família foram infectados no início de setembro.

- Atletas -

Várias estrelas do futebol tiveram resultado positivo, incluindo Blaise Matuidi (Juventus), Xavi (Al-Sadd), Samuel Umtiti (Barcelona), Zlatan Ibrahimovic (Milan), Kylian Mbappe, Angel di Maria e Neymar (PSG), Diego Costa e Santiago Arias (Atlético Madrid), Paul Pogba (Manchester United) e muitos outros.

A NBA também foi afetada, com Malcolm Brogdon (Pacers), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Russell Westbrook (Houston Rockets), Eric Bledsoe (Bucks) e Harrison Barnes (Kings), entre outros.

O tenista número 1 do mundo, Novak Djokovic, revelou em 23 de junho que contraiu o vírus. O francês Benoît Paire (22º no mundo) teve de se retirar do US Open. O japonês Kei Nishikori e o espanhol Fernando Verdasco também contraíram o vírus.

A lenda do boxe panamenho Roberto Durán teve alta do hospital em 3 de julho. O ex-rei do sprint Usain Bolt testou positivo, mas não apresentou qualquer sintoma.

- Falecidos -

Várias personalidades morreram de coronavírus, como o saxofonista americano Lee Konitz, que faleceu em 17 de abril, aos 92 anos.

O escritor chileno Luis Sepúlveda, de 70 anos, que foi forçado ao exílio durante a ditadura de Pinochet, morreu em 16 de abril.

Sergio Rossi, 85 anos, fundador da grife italiana de calçados de luxo, faleceu no dia 3 de abril.

Em 1º de abril, o músico de jazz americano Ellis Marsalis morreu aos 85 anos.

O senegalês Pape Diouf, 68, ex-diretor do clube francês de futebol Olympique de Marseille, morreu em 31 de março.

O saxofonista camaronês Manu Dibango (86) e o dramaturgo americano Terrence McNally (81) morreram em 24 de março.

O líder indígena Paulinho Paiakan, icônico defensor da Amazônia, morreu aos 65 anos.