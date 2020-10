Von der Leyen e Johnson discutem acordo UE-Reino Unido neste sábado

Porta-voz da Comissão Europeia, Eric Mamer informou nesta sexta-feira, 2, no Twitter que a presidente da instituição, Ursula von der Leyen, terá neste sábado, 3, uma videoconferência com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, sobre as negociações entre as partes por um acordo após o Brexit. Mamer afirmou que as duas autoridades falarão sobre as negociações "e os próximos passos", sem, porém, dar detalhes, no contexto de diálogo difícil entre Bruxelas e Londres sobre o tema.