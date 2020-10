As forças do Azerbaijão bombardearam nesta sexta-feira Stepanakert, a principal cidade da região separatista de Nagorno Karabakh, e deixaram vários feridos, anunciou o ministério da Defesa da Armênia.

"Há muitos feridos entre a população civil, há infraestruturas danificadas", escreveu no Facebook o porta-voz do ministério, Artsrun Ovannissian, sem revelar mais detalhes sobre os bombardeios e as vítimas.