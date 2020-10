Trump e Melania 'estão bem', diz médico da família presidencial

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-dama, Melania Trump, "estão bem" e "planejam permanecer na Casa Branca durante a convalescença" da covid-19, informou na madrugada desta sexta-feira, 2, o médico da família, Sean Conley. Trump anunciou pouco antes que ele e Melania estão infectados com o novo coronavírus.



Conley informou ainda, em nota, que Trump vai permanecer trabalhando, apesar do isolamento imposto pela covid-19. O presidente americano cancelou um comício que faria nesta sexta-feira na Flórida, mas confirmou a participação em uma conferência telefônica em apoio a idosos vulneráveis à doença. Fonte: Associated Press.