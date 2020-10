Grécia satisfeita com postura da UE sobre a Turquia

A Grécia está "completamente satisfeita" com a severa advertência da União Europeia (UE) a Turquia devido ao "comportamento agressivo" que elevou as tensões no Mediterrâneo Oriental, afirmou nesta sexta-feira em Bruxelas o primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis.

"A UE enviou uma mensagem clara de unidade, solidariedade e determinação", declarou o chefe de Governo, que também apontou que o bloco "deixou claro quais seriam as consequências caso a Turquia prossiga com o seu comportamento agressivo".

Mitsotakis também disse que a Grécia espera "iniciar o mais rápido possível as conversas exploratórias" com as quais os dois países se comprometeram na semana passada.

O primeiro-ministro grego disse que a UE "expressou claramente que o fim das ações unilaterais é uma precondição para melhorar as relações entre o bloco e a Turquia. É o que todos desejamos".

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, advertiu que se a Turquia "continuar com suas ações ilegais, utilizaremos todos os instrumentos disponíveis", em uma referência a possíveis sanções.

A Turquia rejeitou a ameaça de sanções da UE sobre suas atividades de busca de gás ni Mediterrâneo Oriental.

"O uso contínuo da linguagem das sanções não é construtivo", afirmou o ministério das Relações Exteriores. "A UE deve compreender agora que não chegar a nenhum lugar com este discurso", completou.