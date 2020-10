Armênia disposta a trabalhar con mediadores sobre um cessar-fogo em Karabakh

O governo da Armênia afirmou nesta sexta-feira que está disposto a trabalhar com o grupo de mediação, liderado por Rússia, Estados Unidos e França, para instaurar um cessar-fogo em Nagorno Karabakh, onde as tropas do Azerbaijão enfrentam desde domingo os separatistas apoiados por Yerevan.

"Estamos dispostos a um compromisso com os países que presidem o grupo de Minsk na OSCE para restabelecer um cessar-fogo baseado nos acordos de 1994-1995", afirmou o ministério armênio das Relações Exteriores em um comunicado.

Na quinta-feira, os presidentes da Rússia, França e Estados Unidos pediram o fim dos combates.