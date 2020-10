EUA/Pfizer: CEO diz que produção de vacina não será afetada por pressão política

O CEO da Pfizer, Albert Bourla, disse que o desenvolvimento da vacina experimental contra a covid-19 não será influenciado pela política, dois dias depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mencionar a farmacêutica durante o primeiro debate da eleição presidencial americana. "A Pfizer nunca sucumbiria a pressões políticas", escreveu Bourla em uma carta encaminhada aos funcionários da companhia e obtida pelo Wall Street Journal teve acesso.



"A única pressão que sentimos - e ela pesa - são os bilhões de pessoas, milhões de empresas e centenas de funcionários do governo que dependem de nós", afirmou o empresário.



No debate realizado na terça-feira, 29 de setembro, Trump disse que havia falado com a Pfizer e a Johnson & Johnson e que faltavam semanas para que uma vacina estivesse pronta.



Bourla escreveu que ficou desapontado com o fato de as vacinas para covid-19 terem sido discutidas durante o debate presidencial "em termos políticos, em vez de fatos científicos". Fonte: Dow Jones Newswires