EUA reportam nova operação em águas reivindicadas pela Venezuela

Os Estados Unidos informaram nesta quinta-feira que um navio de guerra mobilizado no Mar do Caribe realizou uma nova operação em águas internacionais para impugnar uma "reivindicação marítima excessiva" da Venezuela.

"O USS William P. Lawrence realizou uma operação de liberdade de navegação para desafiar a reivindicação marítima excessiva da Venezuela em águas internacionais", informou à AFP um porta-voz do Comando Sul, que dirige as operações militares americanas no Caribe e nas Américas Central e do Sul. "Realizamos operações de liberdade de navegação de forma rotineira e pacífica em nível mundial, de acordo com o direito internacional."

O governo venezuelano acusou hoje o Comando Sul de "intenções intimidatórias", assinalando que o navio de guerra foi mobilizado "na Zona Contígua venezuelana, a 16,1 milhas náuticas da costa. Trata-se de um ato deliberado de provocação, bastante errático e infantil", criticou o chanceler Jorge Arreaza.

Washington não comentou a queixa de Caracas. Segundo o comunicado do Comando Sul, "o regime ilegítimo de Maduro reclama indevidamente um controle excessivo sobre essas águas internacionais, que se estendem 3 milhas náuticas além do mar territorial de 12 milhas náuticas, uma afirmação incompatível com o direito internacional".

O Comando assinalou que o acesso global a águas internacionais "garante que a Marinha americana possa cumprir missões-chave", entre as quais assistência humanitária, socorro em casos de desastre, combate ao narcotráfico e exercícios multinacionais.