Comunicado do Business Wire :I Squared Capital

Conrad Energy, empresa do portfólio da I Squared Capital e produtor de energia independente com foco em geração flexível de energia, armazenamento de baterias e serviços de gestão de energia para clientes comerciais e de rede, anuncia hoje uma aceleração significativa em seus planos a fim de apoiar a transição energética do Reino Unido. A Conrad Energy concordou em adquirir a Viridis Power, mais do que dobrando sua parcela de geração flexível para o mercado de energia do Reino Unido, e elevando seu portfólio operacional a mais de 440 MW em 28 locais em todo o Reino Unido e equivalente à necessidade média de eletricidade por hora de um milhão de residências.

A aquisição fortalece ainda mais a geração de energia, comercialização e capacidades operacionais da Conrad Energy, especializada em soluções de energia inovadoras que fornecem suporte de redes críticas. A Conrad já está fornecendo aos clientes comerciais soluções para suas necessidades de energia, incluindo geradores flexíveis, armazenamento e energia solar. Este apoio será crucial à medida que o Reino Unido integra mais fontes renováveis em sua matriz energética e mitiga as flutuações nos padrões de consumo de eletricidade da Covid-19.

Juntamente com a capacidade de geração da Conrad Energy, a empresa está implantando tecnologia de baterias que pode armazenar até quatro horas de eletricidade para fornecer energia durante períodos de pico de demanda, mitigar restrições da rede e moderar a volatilidade excessiva de preços para os consumidores. A empresa pretende construir um portfólio total de armazenamento de 200 MW.

Fundada em 2017, a Conrad Energy é uma das 18 plataformas globais criadas pela I Squared Capital para atender a uma demanda urgente por infraestrutura.Gautam Bhandari, sócio-gerente da I Squared Capital, disse: "O mercado de energia do Reino Unido está em um ponto crucial. Os padrões de demanda e uso estão mudando e o futuro da energia nuclear permanece incerto. A geração localizada e flexível será vital para preencher a lacuna à medida que o país integra mais energias renováveis em sua matriz energética. As energias renováveis chegaram para ficar e precisamos de uma solução econômica que facilite a transição. Este investimento ajudará a garantir a segurança e estabilidade futuras do suprimento nacional de energia do Reino Unido, à medida que o país busca suas ambições líquidas em zero."

"Esta aquisição marca um passo significativo no crescimento da Conrad Energy e no fornecimento de energia confiável e flexível à rede elétrica nacional. Os negócios se complementam bem e esperamos combinar a experiência das equipes", disse Damian Darragh, Presidente Executivo da Conrad Energy. "Estamos criando uma empresa de serviços públicos moderna desde o início que conduzirá a transição da energia limpa, apoiando a integração de soluções de energia de baixo carbono que sejam econômicas aos consumidores. A geração localizada, as redes inteligentes e as soluções de medidores são peças cruciais do quebra-cabeça na criação de uma infraestrutura moderna."

Sobre a Conrad Energy

Transformando radicalmente a forma como o mercado de energia funciona, a Conrad Energy está abrindo um caminho rumo ao futuro de uma economia flexível de baixo carbono.

Como produtor independente de energia (IPP) de serviço completo, a Conrad Energy otimiza o fornecimento de energia no mercado, fornecendo geração de energia rápida e flexível quando necessário. Suas usinas integradas fornecem energia em redes locais e variam de 2,5 a 40 MW. A Conrad Energy possui uma equipe altamente qualificada, sendo uma empresa do portfólio da I Squared Capital.

Sobre a I Squared Capital

I Squared Capital é uma gestora mundial independente de investimentos em infraestrutura com foco em energia, serviços públicos, telecomunicações, transporte e infraestrutura social nas Américas, Europa e Ásia. A empresa possui escritórios em Hong Kong, Londres, Miami, Nova Délhi, Nova York e Singapura.

