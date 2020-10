Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global reforça sua plataforma caribenha por meio de um Acordo de Colaboração com a firma de advocacia SAGIS LP em Anguilla. Em um período de três meses, a Andersen Global expandiu significativamente sua presença em toda a região e se concentrará em fornecer cobertura adicional ao longo dos próximos 18 a 24 meses.

Fundada em 2018 por quatro sócios, a SAGIS LP oferece a seus clientes uma variedade de serviços jurídicos como corporativo, comercial, bancário e financeiro, propriedade intelectual e imobiliário. Além disso, a equipe de advogados da firma é amplamente reconhecida no Chambers Global e World Trademark Review.

O sócio Kenneth G. Porter disse: "Temos nos concentrado em fornecer soluções de qualidade para o cliente por meio de nosso pensamento estratégico e temos um entendimento profundo das necessidades jurídicas exclusivas de nossos clientes. A colaboração com a Andersen Global nos posiciona para cumprir nossa meta de expandir e fornecer serviços mais robustos, ao mesmo tempo em que somos a empresa preferida em Anguila para clientes locais e internacionais. Portanto, esperamos um crescimento significativo nos próximos anos."

O presidente da Andersen Global e CEO da Andersen, Mark Vorsatz, acrescentou: "A equipe da SAGIS traz o tipo de experiência, administração e profissionalismo necessários para garantir que os clientes recebam as melhores soluções da categoria. Eles possuem larga experiência de mercado e grande conhecimento do fluxo internacional de negócios. Este é outro acréscimo importante em nossa expansão na região."

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de seis mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 204 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

