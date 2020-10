Justiça britânica anunciará sentença sobre extradição de Assange em janeiro

A Justiça britânica anunciará em 4 de janeiro a decisão sobre o pedido de extradição de Julian Assange feito pelos Estados Unidos, que quer julgar o fundador do Wikileaks pela divulgação de centenas de milhares de documentos confidenciais, anunciou a juíza encarregada do caso nesta quinta-feira (1º).

O ativista australiano, de 49 anos, permanecerá preso até então, afirmou a juíza Vanessa Baraitser, após quatro semanas de audiências no Tribunal Penal de Old Baley, em Londres.

A Justiça americana quer julgar o australiano por espionagem. Ele pode ser condenado a 175 anos de prisão pela divulgação, a partir de 2010, de mais de 700.000 documentos classificados sobre as atividades militares e diplomáticas americanas, especialmente no Iraque e no Afeganistão.

Os tribunais britânicos devem determinar se o pedido de extradição dos EUA apresentado atende a uma série de critérios legais e, em particular, se não é desproporcional ou incompatível com os direitos humanos.

Os advogados de Assange denunciam um processo "político" apoiado em "mentiras". No entanto, segundo eles, o acordo entre EUA e Reino Unido proíbe "expressamente" extradições por "crimes políticos".

Apoiadores de Assange, incluindo seu pai e sua parceira, se reuniram em frente ao Old Bailey, o Tribunal Central Criminal na Inglaterra, na quinta-feira, soltando balões para comemorar os 14 anos do Wikileaks.

- Impulsos suicidas? -

Durante as quatro semanas de audiências, muitos apoiadores foram aos tribunais, incluindo a estilista Vivienne Westwood e o artista e dissidente chinês Ai Weiwei, que protestou discretamente.

"Não há provas de que alguém tenha sofrido fisicamente por causa dessas publicações", insistiu sua companheira, Stella Morris, no final da audiência nesta quinta-feira.

"É uma luta pela vida de Julian, uma luta pela liberdade de imprensa e uma luta pela verdade", declarou a advogada, com quem Assange teve dois filhos durante seus sete anos de prisão. "Julian é punido por ter prestado um serviço público do qual todos nós nos beneficiamos", acrescentou.

Assange foi preso em abril de 2019 após passar sete anos na embaixada equatoriana, onde se refugiou após violar os termos de sua liberdade condicional sob fiança, justamente por medo de ser extraditado aos Estados Unidos.

Desde então, ele está na prisão de alta segurança de Belmarsh, em Londres, onde suas condições de detenção foram denunciadas pelo relator especial da ONU sobre tortura. Segundo um psiquiatra que o examinou, o australiano corre um risco "muito alto" de suicídio se for extraditado para os EUA.

Os impulsos suicidas de Assange "vêm de fatores clínicos (...) mas é a iminência da extradição que desencadeia a tentativa", disse o psiquiatra Michael Kopelman em uma audiência no final de setembro.