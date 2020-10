Mais de 42.000 detidos desde março por violar toque de recolher sanitário na Guatemala

As forças de segurança da Guatemala prenderam mais de 42.000 pessoas desde março por violarem o toque de recolher imposto para conter a nova pandemia de coronavírus, informou o Ministério do Interior nesta quinta-feira, suspendendo a medida.

O toque de recolher, aplicado principalmente durante a noite do dia seguinte e, em alguns casos, durante 24 horas, tornou-se ineficaz na madrugada desta quinta-feira, com o fim do estado de calamidade pública que vigorava desde março.

A medida foi suspensa como parte da reabertura econômica após meses de confinamento e restrições de mobilidade. De acordo com a agência, mais de 90% das 42.669 pessoas presas eram homens maiores de idade, e seis entre 10 detidos estavam embriagados.

No último dia do toque de recolher, das 21h00 de quarta-feira às 04h00 desta quinta-feira (03h00 às 10h00 GMT), foram presas 63 pessoas, a maioria embriagada, detalhou o relatório do ministério.

Organizações de direitos humanos e usuários de redes sociais denunciaram alguns abusos da polícia na aplicação do toque de recolher, além da superlotação nas prisões provisórias.