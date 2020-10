EUA 'não pode tolerar' ataques no Iraque de milícias apoiadas pelo Irã

Estado Unidos alertou, nesta quinta-feira (1o), que não tolerará ataques de grupos apoiados pelo Irã contra interesses americanos no Iraque e ameaçou com represálias, enquanto Bagdá se preocupa com possível retirada de Washington.

"Não podemos tolerar as ameaças contra nosso povo, nossos homens e mulheres que servem no exterior", declarou o subsecretário de Estado para o Oriente Médio, David Schenker.

O funcionário não confirmou oficialmente um relatório sobre a suposta ameaça dos Estados Unidos de retirar suas tropas ou fechar sua embaixada em Bagdá a menos que os ataques contra eles cessem.

"Estamos trabalhando e esperamos continuar trabalhando com nossos parceiros iraquianos para manter nossa equipe e nossos parceiros a salvo", disse.

Várias fontes políticas e diplomáticas disseram à AFP que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, emitiu um ultimato na semana passada que dizia que toda a equipe dos EUA sairia do Iraque a menos que o governo interrompesse uma série de ataques contra eles.