Comunicado do Business Wire :1E

O líder em automação de extremidade final da 1E anunciou novos recursos para sua oferta de gerenciamento de experiência digital líder de mercado, o Tachyon Experience, ajudando as empresas a entenderem verdadeiramente como os usuários experimentam sua TI.

Sentimento como um indicador importante em um primeiro mundo remoto

Em um primeiro mundo remoto, os trabalhadores do conhecimento dependem cada vez mais de seu terminal para ter desempenho e capacidade de resposta; a extremidade final é todo o seu canal para o local de trabalho. Uma pesquisa recente da Vanson Bourne mostrou que a esmagadora maioria (98%) dos funcionários remotos considerou o desempenho do terminal importante, mas mais da metade (53%) disse que sua máquina funciona mais lentamente fora do escritório. A TI historicamente carece de ferramentas para identificar e remediar esses problemas. O Tachyon Experience foi desenvolvido para fornecer análises de TI da experiência digital agregada de usuários em todo o estado da extremidade final até o sentimento de um usuário individual.

"Quase todo trabalhador do conhecimento está trabalhando remotamente, mas eles têm uma experiência inferior ao trabalho no escritório. As empresas bem-sucedidas em um primeiro mundo remoto fornecerão uma experiência digital de primeira classe a todos os funcionários, onde quer que estejam. Os departamentos de TI precisam de ferramentas que monitorem a experiência digital, reúnam a opinião dos funcionários e corrijam os problemas conforme eles acontecem".afirmou Sumir Karayi, CEO e fundador, 1E

Tachyon Sentiment unindo conjuntos de dados previamente em silos

A integração é onde o Tachyon Sentiment se diferencia da abordagem tradicional de pesquisa; tradicionalmente, os departamentos de TI realizam pesquisas periódicas de NPS, mas isso raramente é associado aos aplicativos e dispositivos que estão usando. Essa abordagem em silos para dados anuvia qualquer percepção de experiência digital real. Pela primeira vez, os departamentos de TI são capazes de correlacionar o sentimento ou percepção de um usuário sobre TI com a telemetria real da extremidade final que eles estão usando. O Tachyon Experience agrega a opinião do usuário final com métricas da extremidade final (estabilidade, desempenho e capacidade de resposta) em uma pontuação única e abrangente de Experiência digital.

"O sentimento é uma expansão vital para a nossa oferta Tachyon Experience, pois permite aos departamentos de TI a capacidade de identificar os usuários que parecem ter uma experiência sólida do ponto de vista de métricas técnicas, mas, na realidade, estão tendo um momento frustrante com alguns de seus aplicativos ou experiência de ponto final do dia a dia",afirmou Rob Peterscheck, VP de produtos da 1E

O novo recurso Sentiment na 1E Tachyon Experience apresenta flexibilidade e integração incomparáveis em comparação com as abordagens tradicionais para coletar feedback do usuário. Os usuários podem ser consultados em uma base ad hoc, programada ou em resposta a um evento específico (por exemplo, uma mudança ou atualização de TI). "A capacidade de coletar feedback do usuário em tempo real em resposta às principais iniciativas de transformação ou lançamentos também será um grande trunfo para as equipes de operações de TI que usaram indicadores de rastreamento, como escalonamento de tíquetes de central de atendimento",afirmou Peterscheck.

Experiência digital, não apenas a competência do departamento de TI

A adição do Sentiment ao Tachyon Experience marca uma etapa vital em uma mudança de mercado para ampliar o apelo das ferramentas de monitoramento de experiência digital para além do departamento de TI. "Dados os desafios do trabalho remoto para os funcionários e o relacionamento mais estreito entre RH e TI, vemos a Tachyon Experience desempenhando um papel na separação de dados e conjuntos de ferramentas entre nossos departamentos. O RH pergunta rotineiramente aos funcionários como eles se sentem sobre seu local de trabalho usando ferramentas tradicionais, mas neste novo mundo, o laptop é seu local de trabalho e, portanto, faz sentido compartilhar os dados entre os departamentos",afirmou Nick Bartlett, diretor de pessoas para 1E

Para obter mais informações sobre 1E Tachyon Experience, participe do webinar de lançamento em 15 de outubro em https://info.1e.com/tachyon-sentiment-launch ou visite www.1E.com.

As estatísticas referenciadas ao longo são retiradas da última pesquisa de 1E "O novo local de trabalho digital: experiências de funcionários com trabalho remoto universal desde COVID". Você pode ler a pesquisa completa aqui: www.1E.com/wfa-research

Sobre a 1E

A 1E oferece a única solução de automação da extremidade final remota em tempo real que ajuda a TI a gerenciar ativamente a experiência dos funcionários em tempo real. Oferecendo às equipes de TI total controle e visibilidade sobre todos os terminais remotos, o Tachyon oferece análises detalhadas para compreender e melhorar a experiência que os funcionários têm com suas extremidades finais.

