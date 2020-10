EUA envia negociador a Doha para impulsionar negociações de paz afegãs

O negociador dos EUA para o Afeganistão, Zalmay Khalilzad, esteve em Doha nesta quinta-feira (1o) para impulsionar as negociações de paz entre o governo afegão e os talibãs.

Os debates que começaram na capital do Catar em meados de setembro, com o objetivo de encerrar o conflito de 19 anos no Afeganistão, estão parados devido aos desacordos sobre como elaborar um código de conduta que guie negociações mais amplas.

O diplomata veterano se reunirá com ambas as partes "para escutar as atualizações sobre seus esforços para negociar um acordo", disse o Departamento de Estado americano em um comunicado antes da chegada de Khalilzad na quarta-feira.

As questões principais ainda não foram debatidas, incluindo um cessar-fogo ou o tipo de governança futura no Afeganistão.

No entanto, Abdullah Abdullah, presidente do Alto Conselho para a Reconciliação Nacional, que está supervisionando os esforços de paz de Cabul, afirmou na quarta-feira à AFP que pode haver certo progresso sobre qual interpretação do Islã deve ser utilizada para elaborar leis no Afeganistão depois do conflito.

Os talibãs, que são de linha dura sunita, insistiram na adesão à escola hanafí de jurisprudência islâmica sunita, mas os negociadores do governo temem que isso possa ser usado para discriminar os hazaras majoritariamente xiitas e outras minorias.

Outro assunto polêmico é como o acordo entre Estados Unidos e os talibãs moldará um futuro acordo de paz e como farão referência a ele.

Embora não tenha havido uma reunião oficial entre as duas partes nos três últimos dias, as negociações estão ocorrendo nos bastidores.